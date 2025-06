Musique en Pays de Falaise Maison de la musique Falaise 27 juin 2025 18:00

Calvados

Musique en Pays de Falaise Maison de la musique 11 Rue des Ursulines Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-07-03 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-30

2025-07-03

2025-07-04

Auditions et concerts des élèves de l’école de musique du Pays de Falaise, venez profiter d’une parenthèse musicale en juin et juillet.

Vendredi 27 juin

Audition de percussions 18h30 (maison de la musique salle Orchestre)

Lundi 30 juin :

Audition de flûte 18h30 (maison de la musique salle Orchestre)

Jeudi 03 juillet

Audition saxophone et orchestre d’élèves 18h00 (maison de la musique salle Orchestre)

Vendredi 04 juillet :

– Concert Big Band de Jazz 19h00 (salle multi-activités Ussy)

– Concert Harmonie 20h30 (salle multi-activités Ussy)

Auditions et concerts des élèves de l’école de musique du Pays de Falaise, venez profiter d’une parenthèse musicale en juin et juillet.

Vendredi 27 juin

Audition de percussions 18h30 (maison de la musique salle Orchestre)

Lundi 30 juin :

Audition de flûte 18h30 (maison de la musique salle Orchestre)

Jeudi 03 juillet

Audition saxophone et orchestre d’élèves 18h00 (maison de la musique salle Orchestre)

Vendredi 04 juillet :

– Concert Big Band de Jazz 19h00 (salle multi-activités Ussy)

– Concert Harmonie 20h30 (salle multi-activités Ussy) .

Maison de la musique 11 Rue des Ursulines

Falaise 14700 Calvados Normandie ecole.musique@paysdefalaise.fr

English : Musique en Pays de Falaise

Auditions and concerts by students of the Pays de Falaise music school, come and enjoy a musical interlude in June and July.

Friday June 27 :

Percussion auditions 6:30pm (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Monday June 30 :

Flute audition 6:30 pm (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Thursday, July 03 :

Saxophone audition and student orchestra 6:00 pm (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Friday, July 04 :

– Big Band de Jazz concert 19h00 (salle multi-activités Ussy)

– Concert Harmonie 8:30pm (salle multi-activités Ussy)

German : Musique en Pays de Falaise

Vorspiele und Konzerte der Schüler der Musikschule des Pays de Falaise. Genießen Sie im Juni und Juli eine musikalische Auszeit.

Freitag, den 27. Juni :

Vorspiel für Schlagzeug 18.30 Uhr (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Montag, 30. Juni :

Flötenvorspiel 18.30 Uhr (Haus der Musik Orchesterraum)

Donnerstag, 03. Juli :

Vorspiel Saxophon und Schülerorchester 18.00 Uhr (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Freitag, 04. Juli :

– Konzert Big Band de Jazz 19.00 Uhr (Mehrzweckhalle Ussy)

– Konzert Harmonie 20.30 Uhr (Mehrzweckraum Ussy)

Italiano :

Audizioni e concerti degli studenti della scuola di musica del Pays de Falaise, venite a godervi un intermezzo musicale nei mesi di giugno e luglio.

Venerdì 27 giugno :

Audizioni di percussioni 18.30 (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Lunedì 30 giugno :

Audizione di flauto ore 18.30 (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Giovedì 03 luglio :

Audizioni di sassofono e orchestra studentesca ore 18.00 (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Venerdì 04 luglio :

– Concerto della Jazz Big Band ore 19.00 (sala multiattività Ussy)

– Concerto dell’Harmonie ore 20.30 (sala multiattività Ussy)

Espanol :

Audiciones y conciertos de los alumnos de la escuela de música de Pays de Falaise, venga a disfrutar de un paréntesis musical en junio y julio.

Viernes 27 de junio :

Audiciones de percusión 18:30 h (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Lunes 30 de junio :

Audición de flauta 18h30 (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Jueves 3 de julio :

Audiciones de saxofón y de alumnos de orquesta 18:00 (Maison de la Musique Salle Orchestre)

Viernes 04 de julio :

– Concierto de Jazz Big Band 19h00 (salle multi-activités Ussy)

– Concierto de la Harmonie 20h30 (sala multiactividades Ussy)

L’événement Musique en Pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Falaise Suisse Normande