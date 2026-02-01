Musique en Piste Télécabine du Prarion Les Houches
Musique en Piste Télécabine du Prarion Les Houches lundi 16 février 2026.
Musique en Piste
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 13:30:00
fin : 2026-02-16 17:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Retrouvez Les Givrés sur le Domaine skiable. Swing festif !
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English :
Join Les Givrés on the ski area. Festive swing!
L’événement Musique en Piste Les Houches a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc