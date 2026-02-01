Musique en Piste Télécabine du Prarion Les Houches

Musique en Piste

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-02-16 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Retrouvez Les Givrés sur le Domaine skiable. Swing festif !

.

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

Join Les Givrés on the ski area. Festive swing!

