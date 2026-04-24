Musique en Sol Récital de clavecin par Louise ACABO Route des Carrières Chancelade

Chancelade

Musique en Sol Récital de clavecin par Louise ACABO

Route des Carrières Abbaye de Chancelade Chancelade Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La claveciniste Louise Acabo, lauréate de concours prestigieux, inaugurera la saison. Son jeu brillant et sensible promet un moment suspendu, véritable trait d’union entre l’histoire du lieu et la modernité de l’interprétation.

Lauréate de concours internationaux et figure montante du clavecin, Louise Acabo est reconnue pour sa sensibilité et sa technique remarquable. Déjà remarquée au Festival d’Utrecht et membre de l’ensemble The Banxies, elle nous propose un voyage musical d’une grande finesse. Ce concert sera une véritable traversée des traditions européennes des XVIIe et XVIIIe siècles, illustrant l’évolution du langage musical pour clavier. .

Route des Carrières Abbaye de Chancelade Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Musique en Sol Récital de clavecin par Louise ACABO

L’événement Musique en Sol Récital de clavecin par Louise ACABO Chancelade a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux