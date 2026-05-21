Musique en Vasgovie Rêveries rue du Stade Schorbach
Musique en Vasgovie Rêveries rue du Stade Schorbach dimanche 5 juillet 2026.
Schorbach
Musique en Vasgovie Rêveries
rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten Schorbach Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
ermez les yeux… et laissez-vous emporter.
Ce concert vous invite à un véritable voyage, entre élans romantiques, images musicales et émotions à fleur de peau. Ici, la musique raconte, évoque, fait surgir des images et des souvenirs, sans jamais perdre sa force ni sa simplicité. Porté par le quatuor à cordes de l’Orchestre national de Metz Grand-Est et Florent Charpentier, ce moment suspendu se vit autant qu’il s’écoute une expérience sensible, directe, à partager.
Placement libre
Capacité d’accueil 80 auditeurs
Artistes
Nicolas Alvarez, violon
Seat Byeol Choi, violon
Etienne Lin, alto
Noémie Akamatsu, violoncelle
Florent Charpentier, clarinette
Programme
Alexander Glazounov, Rêverie orientale
Oswaldo Golijov, Graceful, Densely slow des Rêveries et prières d’Isaac l’aveugle
Johannes Brahms, Quintette pour clarinette et quatuor à cordes, opus 115.Tout public
5 .
rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten Schorbach 57230 Moselle Grand Est +33 3 72 29 31 02 contact@centre-arts.fr
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English :
close your eyes? and let yourself be carried away.
This concert takes you on a journey of romantic flights of fancy, musical images and raw emotion. Here, music recounts, evokes and conjures up images and memories, without ever losing its strength or simplicity. Performed by the string quartet of the Orchestre national de Metz Grand-Est and Florent Charpentier, this suspended moment is as much to be experienced as it is to be listened to: a sensitive, direct experience to be shared.
Free seating
Capacity: 80 listeners
Artists
Nicolas Alvarez, violin
Seat Byeol Choi, violin
Etienne Lin, viola
Noémie Akamatsu, cello
Florent Charpentier, clarinet
Program
Alexander Glazunov, Oriental Reverie
Oswaldo Golijov, Graceful, Densely slow from Reveries and Prayers of Isaac the Blind
Johannes Brahms, Quintet for clarinet and string quartet, Op. 115.
L’événement Musique en Vasgovie Rêveries Schorbach a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DU PAYS DE BITCHE