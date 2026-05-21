Musique en Vasgovie Rêveries rue du Stade Schorbach

Schorbach

Musique en Vasgovie Rêveries

rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten Schorbach Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

ermez les yeux… et laissez-vous emporter.

Ce concert vous invite à un véritable voyage, entre élans romantiques, images musicales et émotions à fleur de peau. Ici, la musique raconte, évoque, fait surgir des images et des souvenirs, sans jamais perdre sa force ni sa simplicité. Porté par le quatuor à cordes de l’Orchestre national de Metz Grand-Est et Florent Charpentier, ce moment suspendu se vit autant qu’il s’écoute une expérience sensible, directe, à partager.

Placement libre

Capacité d’accueil 80 auditeurs

Artistes

Nicolas Alvarez, violon

Seat Byeol Choi, violon

Etienne Lin, alto

Noémie Akamatsu, violoncelle

Florent Charpentier, clarinette

Programme

Alexander Glazounov, Rêverie orientale

Oswaldo Golijov, Graceful, Densely slow des Rêveries et prières d’Isaac l’aveugle

Johannes Brahms, Quintette pour clarinette et quatuor à cordes, opus 115.Tout public

5 .

rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten Schorbach 57230 Moselle Grand Est +33 3 72 29 31 02 contact@centre-arts.fr

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English :

close your eyes? and let yourself be carried away.

This concert takes you on a journey of romantic flights of fancy, musical images and raw emotion. Here, music recounts, evokes and conjures up images and memories, without ever losing its strength or simplicity. Performed by the string quartet of the Orchestre national de Metz Grand-Est and Florent Charpentier, this suspended moment is as much to be experienced as it is to be listened to: a sensitive, direct experience to be shared.

Free seating

Capacity: 80 listeners

Artists

Nicolas Alvarez, violin

Seat Byeol Choi, violin

Etienne Lin, viola

Noémie Akamatsu, cello

Florent Charpentier, clarinet

Program

Alexander Glazunov, Oriental Reverie

Oswaldo Golijov, Graceful, Densely slow from Reveries and Prayers of Isaac the Blind

Johannes Brahms, Quintet for clarinet and string quartet, Op. 115.

L’événement Musique en Vasgovie Rêveries Schorbach a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DU PAYS DE BITCHE