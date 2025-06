MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS – Fronton 29 juin 2025 17:30

Haute-Garonne

MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS DIVERS LIEUX DANS LE FRONTONNAIS Fronton Haute-Garonne

Début : 2025-06-29 17:30:00

fin : 2025-09-14

2025-06-29

2025-07-04

2025-07-06

2025-08-08

2025-09-07

2025-09-14

2025-09-21

Musique en Vignes propose un voyage au pays des saveurs et des senteurs d’un vignoble millénaire, assorti des accords divins d’un riche patrimoine musical. Les concerts sont suivis de dégustations des vins de l’AOP Fronton.

Depuis 2002, le Festival valorise l’AOP Fronton situé sur deux communautés de communes, du Frontonnais et Grand Sud Tarn et Garonne, par des concerts de musique savante, classique et jazz. Le Festival a obtenu en 2018 le label Vignoble et Découvertes, il permet aux amateurs de belle musique et de bons vins de découvrir compositeurs et interprètes de dimension internationale et des talents régionaux en devenir. .

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

Musique en Vignes offers a journey into the land of flavors and scents of a thousand-year-old vineyard, accompanied by the divine chords of a rich musical heritage. Concerts are followed by tastings of AOP Fronton wines.

Musique en Vignes bietet eine Reise durch das Land der Aromen und Düfte eines tausendjährigen Weinbaugebiets, gepaart mit den göttlichen Akkorden eines reichen musikalischen Erbes. Im Anschluss an die Konzerte werden Weinproben mit Weinen der AOP Fronton angeboten.

Musique en Vignes propone un viaggio attraverso i sapori e i profumi di un vigneto millenario, accompagnato dagli accordi divini di un ricco patrimonio musicale. I concerti sono seguiti da degustazioni di vini AOP Fronton.

Musique en Vignes propone un viaje a través de los sabores y aromas de un viñedo milenario, acompañado por los acordes divinos de un rico patrimonio musical. Los conciertos van seguidos de degustaciones de vinos AOP Fronton.

