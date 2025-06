Musique et chocolat – Manthelan 21 juin 2025 10:00

Indre-et-Loire

Musique et chocolat Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la musique, la boutique cadeau et chocolat de Manthelan accueille des groupes musicaux toute la journée et un food truck (le midi) en extérieur.

Des démonstrations seront également faites en boutique autour de la fabrication du chocolat.

Pour la fête de la musique, la boutique cadeau et chocolat de Manthelan accueille des groupes musicaux toute la journée et un food truck (le midi) en extérieur.

Des démonstrations seront également faites en boutique autour de la fabrication du chocolat. .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 63 68 info@cadeauetchocolat.com

English :

For the Fête de la Musique, Manthelan’s gift and chocolate store is hosting musical groups all day long and an outdoor food truck (lunchtime).

Chocolate-making demonstrations will also be held in the boutique.

German :

Zum Musikfest empfängt die Geschenk- und Schokoladenboutique in Manthelan den ganzen Tag über Musikgruppen und einen Foodtruck (mittags) im Freien.

In der Boutique werden außerdem Vorführungen rund um die Herstellung von Schokolade angeboten.

Italiano :

Per la festa della musica, il negozio di articoli da regalo e cioccolato di Manthelan ospita gruppi musicali per tutto il giorno e un food truck (all’ora di pranzo) all’esterno.

Nel negozio si terranno anche dimostrazioni di lavorazione del cioccolato.

Espanol :

Para la fête de la musique, la tienda de regalos y chocolates de Manthelan acoge grupos musicales durante todo el día y un food truck (a la hora de comer) en el exterior.

También habrá demostraciones de chocolatería en la tienda.

L’événement Musique et chocolat Manthelan a été mis à jour le 2025-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire