Musique et Contes Soufis; un spectacle pour toute la famille Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou

Musique et Contes Soufis; un spectacle pour toute la famille Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou samedi 20 septembre 2025.

Musique et Contes Soufis; un spectacle pour toute la famille Samedi 20 septembre, 15h30 Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Yvelines

Gratuite avec réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Vivez un voyage poétique au cœur des contes soufis !

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée d’Art et de Culture Soufi MTO® vous ouvre les portes d’un monde merveilleux, entre sagesse, musique et imaginaire.

Dans le cadre enchanteur de notre jardin d’inspiration persane et française, face à l’Île des Impressionnistes, laissez-vous emporter par un conte musical immersif porté par la compagnie La Cour des Contes.

Au fil d’histoires empreintes d’humour et de sagesse – de Nasr Eddin aux récits traditionnels – vibrez au son envoûtant de Gilles Andrieux, musicien formé auprès des confréries soufies d’Istanbul, et de ses instruments à cordes : saz, tanbur, setar, cümbüs, oud…

Un moment unique en résonance avec notre exposition Corps à cordes – Vibrations et résonances, où les mots et la musique tissent un même fil.

Informations pratiques :

Samedi 20 septembre 2025

15h30 – 16h15

Gratuit sur réservation

Tout public – À partir de 7 ans

45 minutes pour rêver, partager et découvrir autrement la culture soufie.

Musée d’Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@macsmto.fr »}] RER A Chatou Croissy, Parking sur l’île des impressionnistes

Journées européennes du patrimoine 2025

@Laurent Edelman