Musique et danse d’Amérique latine, jour 2 : tango ! Tournée de verano 2025 Maison de l’Adour Larrivière-Saint-Savin

Musique et danse d’Amérique latine, jour 2 : tango ! Tournée de verano 2025 Maison de l’Adour Larrivière-Saint-Savin mercredi 13 août 2025.

Musique et danse d’Amérique latine, jour 2 : tango ! Tournée de verano 2025 Mercredi 13 août, 18h00 Maison de l’Adour Landes

Atelier gratuit. Concert avec participation (prix recommandé : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-13T18:00:00 – 2025-08-13T22:00:00

Fin : 2025-08-13T18:00:00 – 2025-08-13T22:00:00

Iriel Kaufman et Javier Díaz González, venus de Buenos Aires et programmés au festival de Tarbes en Tango, nous font l’honneur d’être parmi nous à la Maison de l’Adour de l’association La Grange, à Larrivière Saint Savin sur les rives de l’Adour, la semaine précédente ! Rendez-vous à 18h pour un atelier de danse et de guitare tango (portez votre instrument !) accessible à toutes et tous, puis à 20h pour le concert où les deux artistes nous feront voyager dans la Buenos Aires d’hier et d’aujourd’hui ! Le concert sera suivi d’un karaoké ! Sur place : restauration par l’association La Grange, partenaire de l’événement. Hasta pronto…

Maison de l’Adour Larrivière saint savin Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine Espace associatif de l’association La Grange, sur les berges de l’Adour…

Iriel Kaufman et Javier Díaz González, venus de Buenos Aires et programmés au festival de Tarbes en Tango, nous font l’honneur d’être parmi nous à la Maison de l’Adour de l’association La Grange, à !…

©D’Un Sud al Otro