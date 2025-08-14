Musique et danse d’Amérique latine, jour 3 : chacarera et charango (musique andine) ! Tournée de verano 2025 médiathèque de Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour

Musique et danse d’Amérique latine, jour 3 : chacarera et charango (musique andine) ! Tournée de verano 2025 médiathèque de Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour jeudi 14 août 2025.

Musique et danse d’Amérique latine, jour 3 : chacarera et charango (musique andine) ! Tournée de verano 2025 Jeudi 14 août, 18h00 médiathèque de Cazères sur l’Adour Landes

Atelier gratuit. Concert avec participation (prix recommandé : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-14T18:00:00 – 2025-08-14T21:00:00

Fin : 2025-08-14T18:00:00 – 2025-08-14T21:00:00

Suzanne Gruca et Carlos Prado nous viennent du nord de l’Argentine avec leur répertoire de danses et de musiques traditionnelles et nous les font découvrir ici, dans les Landes, à la médiathèque de Cazères sur l’Adour. A 18h, ils nous initient à la « chacarera », une danse de couple dynamique dont on ne se passe plus après y avoir goûté ! Seul(e) ou accompagné(e)s, joignez-vous à nous ! A 19h, nous partagerons ensuite quelques victuailles avec les artistes (portez quelque chose à grignotter). Et à 20h, place au concert de leur duo (Pan y Rosas Assemblée) : mêlant leurs voix mélodieuses, le charango de Suzanne résonne dans la guitare de Carlos et nous transportent dans les hauteurs andines, pour notre plus grand plaisir…

médiathèque de Cazères sur l’Adour Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine Médiathèque de Cazères sur l’Adour

Suzanne Gruca et Carlos Prado nous viennent du nord de l’Argentine avec leur répertoire de danses et de musiques traditionnelles et nous les font découvrir ici, dans les Landes, à la médiathèque de A…

©D’Un Sud al Otro