Musique et danse du Pays de Retz Pornic

Musique et danse du Pays de Retz Pornic samedi 20 septembre 2025.

Musique et danse du Pays de Retz

Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2025-09-20

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées du Patrimoine à Pornic La tradition bretonne en mouvement

Musique et danse du Pays de Retz une tradition vivante

Chants de marins l’écho de l’océan au pied du château

Un événement organisé par le Cercle Celtique de Pornic

Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh

English :

Journées du Patrimoine à Pornic: Breton tradition on the move

German :

Tage des Kulturerbes in Pornic: Bretonische Tradition in Bewegung

Italiano :

Giornate del patrimonio a Pornic: la tradizione bretone in movimento

Espanol :

Jornadas del Patrimonio en Pornic: tradición bretona en movimiento

