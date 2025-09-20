Musique et danse du Pays de Retz Pornic
Musique et danse du Pays de Retz Pornic samedi 20 septembre 2025.
Musique et danse du Pays de Retz
Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Journées du Patrimoine à Pornic La tradition bretonne en mouvement
Musique et danse du Pays de Retz une tradition vivante
Chants de marins l’écho de l’océan au pied du château
Un événement organisé par le Cercle Celtique de Pornic
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh
English :
Journées du Patrimoine à Pornic: Breton tradition on the move
German :
Tage des Kulturerbes in Pornic: Bretonische Tradition in Bewegung
Italiano :
Giornate del patrimonio a Pornic: la tradizione bretone in movimento
Espanol :
Jornadas del Patrimonio en Pornic: tradición bretona en movimiento
L’événement Musique et danse du Pays de Retz Pornic a été mis à jour le 2025-09-15 par I_OT Pornic