Musique et danse – « Entrez dans la ronde » – avec la Compagnie Outre Mesure Musée Girodet Montargis

Musique et danse – « Entrez dans la ronde » – avec la Compagnie Outre Mesure Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h00, 16h00 Musée Girodet Loiret

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Compagnie Outre Mesure vous propose deux temps artistiques :

1. « Les Tourbillons d’Amour » : un concert dansé où vous pourrez apprécier un couple de danseurs évoluer au son d’un petit orchestre d’instruments anciens.

2. « Bal du Grand Siècle » : une invitation à la danse au cours de laquelle vous pourrez vous initier à différentes danses que l’on pratiquait au XVIIe siècle (et même avant !).

Musée Girodet Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 http://www.musee-girodet.fr À Montargis, le musée Girodet occupe l'hôtel Durzy, édifice bâti au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au cœur d'un parc planté d'essences rares, orné d'une belle arcature du XIIe siècle. Par son architecture, son décor et ses collections, le musée Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artistique du XIXe siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montargois : le peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur romantique Henry de Triqueti. Le Musée Girodet vit aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire avec les travaux d'extension et de rénovation commencée en 2015 et le chantier des collections. Les journées européennes du patrimoine offrent l'occasion de porter une attention particulière sur les moyens architecturaux, techniques et les mesures conservatoires mises en œuvre pour assurer le devenir de l'institution et de ses collections riches et variées.

(c) Compagnie Outre Mesure