Musique et danse indienne, un chemin vers la méditation #2, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Informations pratiques

Musique et danse indienne, un chemin vers la méditation #2 Lundi 21 septembre, 19h00 Salle Amédée Larrieu Gironde

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T19:00:00+02:00 – 2026-09-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T19:00:00+02:00 – 2026-09-21T21:00:00+02:00

L’événement «Music of Spirit »

vous invite de nouveau à découvrir

la méditation Sahaja Yoga à travers la musique et la danse indienne avec des artistes renommés :

Shaktidhar, Fatima Varma, Koushik Aithal, Manish Madankar, Anna Ronniger…

Profitez du dernier concert à Bordeaux ce 21 septembre 2026 de cette belle troupe d’artistes indiens en plein Tour de France dans 12 villes du 14 septembre au 3 octobre 2026.

Venez vivre l’expérience de la Réalisation du Soi, initialisation en musique d’un chemin de découverte des merveilleuses ressources subtiles intérieures dont chacun dispose pour développer une meilleure conscience de son esprit, en établissant la paix à lintérieur puis à l’extérieur…

Retrouvez notre association sur notre –> site Meetup Bordeaux ici :<–

Salle Amédée Larrieu place Amédée Larrieu, bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://eventsahajayoga.fr/evenements/music-of-spirit »}, {« type »: « email », « value »: « sahajayoga.bdx@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670161820 »}] [{« link »: « https://www.meetup.com/meditation-sahaja-yoga-bordeaux/?eventOrigin=musicspirit »}]

2e concert, opportunité pour découvrir la joie profonde apportée par la culture indienne dans ses arts créatifs, ouverture vers la méditation spontanée Musique Danse

Sahaja Yoga