Musique et danse MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 6 février 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

1er vendredi !

Impromptus dansés et interludes musicaux avec l’Ecole de musique et les groupes danse de la MJC.

Et pour celles et ceux qui veulent se prendre pour les stars de la soirée jeux vidéo Guitar Hero et Just dance.

Début : 2026-02-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T22:00:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine