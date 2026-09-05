Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie
vendredi 18 décembre 2026 · Rue des Halles · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire.
Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire. .
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 36 46
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English : Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie
Christmas show by the Vire Conservatoire, featuring the pupils, with music and dance. Tickets available from the conservatoire.
L’événement Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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