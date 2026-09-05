Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 19:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire.

Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire. .

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 36 46

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English : Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie

Christmas show by the Vire Conservatoire, featuring the pupils, with music and dance. Tickets available from the conservatoire.

L’événement Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie