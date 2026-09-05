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AGENDA · Vire Normandie

Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

vendredi 18 décembre 2026 · Rue des Halles · Vire Normandie

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue des Halles
Adresse
La Halle Michel Drucker
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire.
Spectacle de noël du conservatoire de Vire avec les élèves, musique et danse. Places à retirer au conservatoire.   .

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 36 46 

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English : Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie

Christmas show by the Vire Conservatoire, featuring the pupils, with music and dance. Tickets available from the conservatoire.

L’événement Musique et danse : spectacle de noël du conservatoire de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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