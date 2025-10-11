Musique et doudou

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-16 11:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Les tout-petits ont aussi leur concert ! Un éveil à la musique classique pour un moment de partage tout en douceur.

Les premières fois sont toujours magiques. Quel bonheur de voir nos petits mélomanes tendre l’oreille, s’approcher des instruments ou tout simplement rêver sur les coussins disposés autour des musiciens ! Dans ces concerts dédiés aux bouts de chou de 0 à 4 ans, un seul mot d’ordre la découverte. On peut gazouiller, bouger et dessiner pour profiter au mieux. Entre comptines, chants traditionnels et répertoire classique, les musiciens ouvrent une parenthèse veloutée où il fait bon se lover. La formule a toujours autant de succès, alors renouvelons le plaisir !

Âge de 0 à 4 ans

Durée 30 min

photo P. Gontier .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

English : Musique et doudou

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musique et doudou Rouen a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Rouen tourisme