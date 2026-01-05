Musique et doudou Rouen
Musique et doudou Rouen samedi 7 février 2026.
Musique et doudou
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-08 11:00:00
2026-02-07 2026-02-08
De 0 à 4 ans,
Durée 30 min
Les plus petits aussi ont droit à leurs concerts, pour les éveiller au plaisir de la musique dès la naissance.
Des boîtes à musique aux comptines en passant par les chansons douces que nous chantaient nos parents, nos enfances sont remplies de souvenirs musicaux qui affleurent à chaque fois qu’une de ces mélodies apparaît au hasard d’un concert. Les programmes, la durée et l’accueil sont spécialement conçus pour les tout-petits de 0 à 4 ans. Babillages et galipettes sont permis dans ces moments de douceur à partager en famille. .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
