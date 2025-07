Musique et initiation de danse Château de Montaner Montaner

Musique et initiation de danse Château de Montaner Montaner lundi 28 juillet 2025.

Musique et initiation de danse

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-28 13:30:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

2025-07-28

Laissez-vous porter la musique de notre troupe de musique qui fera revivre, au travers de ses instruments, l’ambiance des fêtes populaires médiévales. Si vous êtes prêts à faire un pas dans le passé, vous entrerez dans la danse avec eux pour apprendre à vous mouvoir. Expérience rythmée garantie !

Par la troupe « Pescaluna ».

+33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Let yourself be carried away by the music of our musical troupe, whose instruments will bring to life the atmosphere of popular medieval festivals. If you’re ready to take a step back in time, join in the dance and learn how to move. A rhythmic experience guaranteed!

By the « Pescaluna » troupe.

German :

Lassen Sie sich von der Musik unserer Musikgruppe tragen, die mit ihren Instrumenten die Atmosphäre mittelalterlicher Volksfeste wieder aufleben lässt. Wenn Sie bereit sind, einen Schritt in die Vergangenheit zu wagen, werden Sie mit ihnen in den Tanz eintreten und lernen, sich zu bewegen. Ein rhythmisches Erlebnis ist garantiert!

Von der Truppe « Pescaluna ».

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla musica della nostra troupe musicale, i cui strumenti vi faranno rivivere l’atmosfera delle feste popolari medievali. Se siete pronti a fare un passo indietro nel tempo, unitevi alla danza e imparate a muovervi. Un’esperienza ritmica garantita!

A cura della compagnia « Pescaluna ».

Espanol :

Déjese llevar por la música de nuestra compañía musical, cuyos instrumentos le harán revivir el ambiente de las fiestas populares medievales. Si está listo para dar un paso atrás en el tiempo, únase a la danza y aprenda a moverse. ¡Una experiencia rítmica garantizada!

A cargo de la compañía « Pescaluna ».

