Musique et initiation de danse Château de Montaner Montaner

Musique et initiation de danse Château de Montaner Montaner lundi 4 août 2025.

Musique et initiation de danse

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 13:30:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

Date(s) :

2025-08-04

Laissez-vous porter par les sonorités d’un autre temps.

Nos troubadours venus du Languedoc feront raisonner leurs cornemuses, tambours et cordes vocales sur les terres de Gaston Fébus. Mêler histoire et divertissement est leur spécialité, ils vous inviteront à partager quelques pas de danses avec eux.

Par la troupe « Caminaïre ».

.

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Let yourself be carried away by the sounds of another time.

Our troubadours from Languedoc will bring their bagpipes, drums and vocal chords to the land of Gaston Fébus. Combining history and entertainment is their specialty, and they invite you to share a few dance steps with them.

By the « Caminaïre » troupe.

German :

Lassen Sie sich von den Klängen einer anderen Zeit tragen.

Unsere Troubadoure aus dem Languedoc werden ihre Dudelsäcke, Trommeln und Stimmbänder in den Ländereien von Gaston Febus erklingen lassen. Sie sind darauf spezialisiert, Geschichte mit Unterhaltung zu verbinden und laden Sie ein, mit ihnen zu tanzen.

Von der Truppe « Caminaïre ».

Italiano :

Lasciatevi trasportare dai suoni di un altro tempo.

I nostri trovatori della Linguadoca suoneranno le loro cornamuse, i loro tamburi e le loro corde vocali nella terra di Gaston Fébus. Coniugare storia e divertimento è la loro specialità e vi invitano a condividere con loro qualche passo di danza.

A cura della compagnia « Caminaïre ».

Espanol :

Déjese llevar por los sonidos de otro tiempo.

Nuestros trovadores del Languedoc harán sonar sus gaitas, tambores y cuerdas vocales en la tierra de Gaston Fébus. Combinar historia y diversión es su especialidad, y le invitan a compartir con ellos algunos pasos de baile.

A cargo de la compañía « Caminaïre ».

L’événement Musique et initiation de danse Montaner a été mis à jour le 2025-07-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65