Informations pratiques

Quimperlé

Musique et marionnettes « Sous mon aile »

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 10:45:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Dès 6 mois.

Au cœur de cette création très jeune public, deux jeunes interprètes lyriques invitent les bébés et leurs accompagnants dans un voyage musical et visuel, tout en douceurs, guidé par la curiosité.

Ils mêlent leurs voix à celles des oiseaux et aux sonorités des petits, modulants souffles, sons et vocalises, portés par un répertoire de musique classique et contemporaine.

Leur présence vibrante et leurs jeux vocaux ouvrent un terrain de jeu sonore où les enfants peuvent écouter et répondre, découvrir et s’émerveiller.

Dans le cadre du Festival TATA Théâtre À Tout Âge. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

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English :

L’événement Musique et marionnettes « Sous mon aile » Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS