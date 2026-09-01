Informations pratiques

Muhlbach-sur-Bruche

Musique et poésie

14 Rue des Seigneurs Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pierre BERTAUT, en s’installant en Alsace, s’est approprié la langue régionale pour la promouvoir autant que se peut avec forte conviction. Avec l’ensemble Mit’Nànd, il propose un moment tout en musique et poésie uf Elsassisch et en français à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Pierre BERTAUT, en s’installant en Alsace, s’est approprié la langue régionale pour la promouvoir autant que se peut avec forte conviction. Avec l’ensemble Mit’Nànd, il propose un moment tout en musique et poésie uf Elsassisch et en français à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

14 Rue des Seigneurs Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 84 43

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English :

When Pierre BERTAUT settled in Alsace, he embraced the regional language and has been promoting it as much as possible with great conviction. With the Mit’N%E0nd ensemble, he presents an evening of music and poetry in Alsatian and French as part of the European Heritage Days.

L’événement Musique et poésie Muhlbach-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche