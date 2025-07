Musique et tacos Payzac

Musique et tacos Payzac jeudi 10 juillet 2025.

Musique et tacos

Sous la Halle Payzac Dordogne

Début : 2025-07-10 19:00:00

2025-07-10

Food trucks et la guinguette express seront là pour animer ce jeudi de l’été sous la halle à Payzac.

Sous la Halle Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 50

English : Musique et tacos

Food trucks and the guinguette express will be on hand to liven up this summer Thursday under the Payzac covered market.

German : Musique et tacos

Foodtrucks und der Guinguette-Express werden diesen Sommerdonnerstag unter der Markthalle in Payzac beleben.

Italiano :

Food truck e guinguette express animeranno questo giovedì estivo sotto il mercato coperto di Payzac.

Espanol : Musique et tacos

Los food trucks y el guinguette express animarán este jueves de verano bajo el mercado cubierto de Payzac.

L’événement Musique et tacos Payzac a été mis à jour le 2025-06-26 par Isle-Auvézère