MUSIQUE ET THEÂTRE A NAILLOUX MEDIATHEQUE DE NAILLOUX Nailloux

MUSIQUE ET THEÂTRE A NAILLOUX

MEDIATHEQUE DE NAILLOUX 2 Rue Erik Satie Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Musique et Théâtre se mélangent au cours de cette soirée dans le cadre du mois du Droit des Femmes.

Samedi 14 mars Musique et Théâtre

La soirée se déroulera en deux temps.

La Trop rêveuse proposera des musiques et chansons pop de sa composition, suivies de quelques reprises un moment convivial qui bouge.

Suivie de la pièce de théâtre George par la Cie Mère Deny’s family Mia Lefevre, journaliste littéraire, est emprisonnée après avoir tenté de tuer son mari, alors qu’elle écrivait un livre sur George Sand. En prison, elle doit affronter ses propres motivations pour espérer retrouver la liberté. Au moment où elle sombre dans le découragement, elle reçoit une aide inattendue George Sand elle-même apparaît pour la soutenir, lui raconter sa propre vie et lui redonner la force d’affronter la réalité et de sortir de cette épreuve.

20h30 ESCAL

Public ado-adultes .

MEDIATHEQUE DE NAILLOUX 2 Rue Erik Satie Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 10 46 mediatheque@mairienbailloux31.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music and theater come together on this evening as part of Women’s Rights Month.

L’événement MUSIQUE ET THEÂTRE A NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE