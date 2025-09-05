MUSIQUE ET THÉÂTRE: L’étrange piano de Kreisler Longueau

MUSIQUE ET THÉÂTRE: L’étrange piano de Kreisler Longueau mercredi 11 février 2026.

MUSIQUE ET THÉÂTRE: L’étrange piano de Kreisler

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 15:20:00

2026-02-11 2026-02-12

PETITES PERCEPTIONS

Musique et théâtre d’objets

DE 7 À 10 ANS

Une odyssée poétique et musicale sans paroles. Concert théâtralisé, petite forme intimiste autour du personnage de Kreisler, musicien fantasque inventé par E.T.A. Hoffmann et sublimé par la musique de Robert Schumann. Théâtre d’objets, de lumières et de figures animées construit sur mesure pour cette partition emblématique de l’époque romantique qui résonne encore aujourd’hui comme un hymne à la vie, ludique et profond à la fois. Sur scène un pianiste s’affaire à la composition, l’interprétation et l’apprivoisement de ses émotions sur un piano prêt à naviguer entre musique et poésie. Le spectateur est invité à une promenade acousmatique singulière, un voyage sensoriel dans les méandres de la psyché humaine. Une autre manière d’écouter la musique classique.

SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN ESPACE Katerini Antonakaki | PIANO ET MISE EN MUSIQUE Ilias Sauloupi | IMAGES ANIMÉES Claire Jany DRAMATURGIE ET REGARD EXTÉRIEUR Achille Sauloupi | OREILLE EXTÉRIEURE Christine Moreaui | MERCI à Flop pour ses conseils en bricoluminologie | AVEC Ilias Sauloup au piano et Katerini Antonakaki aux objets | PRODUCTION pEtites perceptiOns AVEC L’AIDE du Centre départemental de l’Abbaye de Saint Riquier et le soutien du FITZ et de la TAUT Wagenhalle à Stuttgart, du Internationales Schattentheater Festival à Schwäbisch Gmünd en Allemagne, du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, de la Biennale Mars à l’Ouest en Île de France, du PréO à Oberhausbergen, de la Maison St Paul à Saverne, de l’Espace Saint André à Abbeville, de la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France et du Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens Merci pour leur confiance au Tas de Sable CNMa, à la Maison du Théâtre et au Conservatoire CRR à Amiens Le projet a bénéficié de l’aide de l’Institut Français et de la Région Hauts-de-France pour la résidence à l’international

Lien vidéo https://vimeo.com/1082902521

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

