Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition

Dimanche 8 février 2026.

A 17h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire municipal de Marignane vous invitent à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !

Au programme des musiques de films, du monde et bien sûr des œuvres du répertoire classique !

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous, soutenus par la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…) pour vibrer avec vous !

Une nouvelle édition à ne pas manquer ! Vous êtes attendus nombreux. .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

English :

Students from the wind instrument classes at the Conservatoire municipal de Marignane invite you to join them in celebrating the pleasure of playing together!

On the program: film music, world music and, of course, works from the classical repertoire!

