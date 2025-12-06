Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane
Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane dimanche 8 février 2026.
Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition
Dimanche 8 février 2026.
A 17h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire municipal de Marignane vous invitent à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !
Au programme des musiques de films, du monde et bien sûr des œuvres du répertoire classique !
Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous, soutenus par la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…) pour vibrer avec vous !
Une nouvelle édition à ne pas manquer ! Vous êtes attendus nombreux. .
Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr
English :
Students from the wind instrument classes at the Conservatoire municipal de Marignane invite you to join them in celebrating the pleasure of playing together!
On the program: film music, world music and, of course, works from the classical repertoire!
L’événement Musique Fête des instruments à vent, 10ème édition Marignane a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Marignane