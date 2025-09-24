Musique folk et traditionnelle « Hélène et les garçons » au Parc Montsouris Parc Montsouris Paris

Brel, Brassens, Joan Baez, Graeme Allwright, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, nous sommes ravis de pouvoir de nouveau partager cette musique. On s’est retrouvé, il y a deux ans, à aimer cette époque. Alors on vous la chante. Hélène et les deux garçons (Dominique B et Dominique M) sont trois membres d’une même chorale. Ils ont constaté qu’ils avaient la même culture musicale des années 60-70. Alors ils ont eu envie de reprendre, à trois voix, les airs de cette époque en ressortant leurs guitares folk de leurs étuis poussiéreux…. et cela constitue un groupe !

Deux guitares et trois voix, pour des airs de musique folk et traditionnelle des années 1960-1980. Nous chantons pour vous au Parc Montsouris

Le mercredi 24 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

dominique.maurice.d@outlook.com