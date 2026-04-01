Musique française du XX°s, flûte et piano Grane
Musique française du XX°s, flûte et piano Grane vendredi 24 avril 2026.
Grane
Musique française du XX°s, flûte et piano
Temple Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Avec Jean-Frédéric Perraud et Marie Duinat.
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Temple Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agap26400@gmail.com
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English :
With Jean-Frédéric Perraud and Marie Duinat.
L’événement Musique française du XX°s, flûte et piano Grane a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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