Grane

Musique française du XX°s, flûte et piano

Temple Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Avec Jean-Frédéric Perraud et Marie Duinat.

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Temple Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agap26400@gmail.com

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English :

With Jean-Frédéric Perraud and Marie Duinat.

L’événement Musique française du XX°s, flûte et piano Grane a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme