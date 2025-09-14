Musique française pour voix et orchestre Noizay

Le 14 septembre 2025 à la salle Val de Loire de Noizay, un concert de Musique française pour voix et orchestre vous est proposé à 17h.

Au chant Marie Perrin, mezzo soprano et Mickaël Chapeau, ténor, sous la direction musicale de Pascal Caraty vous proposeront les nuits d’été de Berlioz ou encore Le Bestiaire de Poulenc notamment.

Renseignements et réservations au 06.23.08.50.02. 15 .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 08 50 02

English :

On September 14, 2025, at Noizay’s Salle Val de Loire, a concert of French music for voice and orchestra will take place at 5pm.

German :

Am 14. September 2025 wird Ihnen im Saal Val de Loire in Noizay um 17 Uhr ein Konzert mit französischer Musik für Singstimme und Orchester angeboten.

Italiano :

Il 14 settembre 2025, presso la Salle Val de Loire di Noizay, alle ore 17.00 si terrà un concerto di musica francese per voce e orchestra.

Espanol :

El 14 de septiembre de 2025, en la Salle Val de Loire de Noizay, se ofrece un concierto de música francesa para voz y orquesta a las 17:00 horas.

