Musique Guy Wil quartet Jazz Salle Jean Macé Montignac-Lascaux

Guy Wil quartet Jazz

Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 6 – 12 EUR

Date : 2026-02-06 21h

Un répertoire de grands standards qui traverse les différents courants et couleurs de l’histoire du Jazz, mêlé à des compositions, avec quelques éléments pédagogiques et historiques abordés entre les morceaux.

Pianiste et claviériste professionnel depuis 25 ans avec une formation classique et jazz, Guillaume Wilmot partage son temps entre plusieurs groupes de musique et le monde du cinéma ! Il est compositeur et créateur de musique de film pour des séries, courtmétrage, animation… .

