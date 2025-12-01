Musique Harmonie de Gambsheim Gambsheim
Musique Harmonie de Gambsheim Gambsheim samedi 13 décembre 2025.
8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-13 20:15:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13 2025-12-14
L’orchestre se produira durant deux week-ends tout en proposant des programmes différents.
Billets disponibles uniquement au guichet de la mairie de Gambsheim à compter d’un mois avant chaque week-end de concert. .
8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 mairie@mairie-gambsheim.fr
