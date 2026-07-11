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Musique Hommage à Quincy Jones Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

dimanche 25 octobre 2026 · Place Xan Ithurria · Saint-Pée-sur-Nivelle

Musique Hommage à Quincy Jones Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Xan Ithurria
Adresse
Espace Culturel Larreko
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Musique Hommage à Quincy Jones

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :
2026-10-25

Grand orchestre de Jazz et Swing
17 musiciens pour animer le Big Band Côte Sud dirigé par Pascal Drapeau Porté par une section rythmique solide et des pupitres de cuivres éclatants, le Big Band Côte Sud continue de faire résonner les grands arrangements de Quincy Jones. Chaque concert est une immersion dans l’univers généreux du swing, où la musique se mêle au plaisir du partage et à l’enthousiasme de la scène   .

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69  saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Musique Hommage à Quincy Jones

L’événement Musique Hommage à Quincy Jones Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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