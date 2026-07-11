Musique Hommage à Quincy Jones Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Musique Hommage à Quincy Jones

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Grand orchestre de Jazz et Swing

17 musiciens pour animer le Big Band Côte Sud dirigé par Pascal Drapeau Porté par une section rythmique solide et des pupitres de cuivres éclatants, le Big Band Côte Sud continue de faire résonner les grands arrangements de Quincy Jones. Chaque concert est une immersion dans l’univers généreux du swing, où la musique se mêle au plaisir du partage et à l’enthousiasme de la scène .

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique Hommage à Quincy Jones

L’événement Musique Hommage à Quincy Jones Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque