Musique Hommage à Quincy Jones Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle
dimanche 25 octobre 2026 · Place Xan Ithurria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Musique Hommage à Quincy Jones
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25 18:30:00
Date(s) :
2026-10-25
Grand orchestre de Jazz et Swing
17 musiciens pour animer le Big Band Côte Sud dirigé par Pascal Drapeau Porté par une section rythmique solide et des pupitres de cuivres éclatants, le Big Band Côte Sud continue de faire résonner les grands arrangements de Quincy Jones. Chaque concert est une immersion dans l’univers généreux du swing, où la musique se mêle au plaisir du partage et à l’enthousiasme de la scène .
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Musique Hommage à Quincy Jones
L’événement Musique Hommage à Quincy Jones Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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