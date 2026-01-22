Musique Immersion Japon rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Musique Immersion Japon

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Jeudi 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12 21:15:00

2026-02-12

Par No Limit Orchestra.

Immersion Japon est un concert porté par le quatuor de saxophones du No Limit Orchestra, offrant au public une plongée dans le riche univers sonore du cinéma d’animation japonais. Ce spectacle met à l’honneur des bandes originales emblématiques, telles que celles du Voyage de Chihiro, de Mon Voisin Totoro et de Pokémon, ainsi que d’autres oeuvres célèbres.

Les pièces musicales, arrangées par Assaf Matiyahu et Yanir Ritter, sont accompagnées de dessins sur sable, spécialement conçus pour ce spectacle par l’artiste Davis Myriam. Ces créations artistiques renforcent l’expérience immersive, plongeant le public dans l’univers magique de l’animé japonais, en alliant musique et art visuel.

Conçu et produit par le No Limit Orchestra en partenariat avec le Point d’eau Scènes d’Ostwald, ce projet s’adresse à un large public, captivant à la fois les jeunes passionnés de jeux vidéo et les adultes connaissant les films emblématiques. Il permet à chacun, quelque soit son âge, de vivre et de partager un moment unique.Tout public

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

By No Limit Orchestra.

Immersion Japon is a concert featuring the No Limit Orchestra saxophone quartet, offering audiences a plunge into the rich sonic universe of Japanese animation. The show features iconic soundtracks such as The Voyage of Chihiro, My Neighbor Totoro and Pokémon, as well as other famous works.

The musical pieces, arranged by Assaf Matiyahu and Yanir Ritter, are accompanied by sand drawings, specially designed for this show by artist Davis Myriam. These artistic creations enhance the immersive experience, immersing the audience in the magical world of Japanese anime, combining music and visual art.

Conceived and produced by the No Limit Orchestra in partnership with the Point d’eau Scènes d’Ostwald, this project is aimed at a wide audience, captivating both young video game enthusiasts and adults familiar with the iconic films. It allows everyone, whatever their age, to experience and share a unique moment.

