[Musique instrumentale] Highlands symphony · Ensemble Instrumental de la Mayenne Gorron

Espace culturel Colmont Gorron Mayenne
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 20:50:00
2026-05-19
Au programme Mendelssohn, Vaughan Williams
Terre de brumes et de mystères, les hautes-terres d’Écosse furent la destination rêvée de nombreux compositeurs. Ainsi, c’est un voyage dans les Highlands écossaises qui inspira à Felix Mendelssohn le romantisme frémissant de sa Symphonie n°3, née de la contemplation des ruines d’un château envahi par le lierre et les ronces sauvages.
Autre joyau issu de cette visite écossaise, Les Hébrides figure, comme la Symphonie n°3, parmi les oeuvres les plus populaires du compositeur allemand. Imprégnée des paysages grandioses et des ciels tourmentés des Highlands, la musique de Mendelssohn n’est cependant ni illustrative ni folklorique, traduisant davantage ses impressions, exaltées par la partition.
Conduits par Chloé Meyzie, les 18 musiciennes et musiciens de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne complètent ce voyage Outre-Manche par The Lark Ascending. Atmosphérique et majestueuse, cette oeuvre, la plus jouée du compositeur anglais Ralph Vaughan Williams, évoque avec sensibilité la beauté du vivant.
Mardi 19 mai · 20h00
Gorron · Espace culturel Colmont
Tout public
Durée 1h
Tarifs 10€ · 7€ réduit
Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou sur www.bocage-mayennais.fr
Direction Chloé Meyzie
Violon Florent Billy, Katia Malachkova, Angèle Bonin, Amandine Bonhomme, Bérengère Fleury, Aurore Anelli
Alto Claire Vial, Aurélie Fournière
Violoncelle Véronique Ferrand, David Harlé, Olivier Léturgie
Flûte Clotilde Leturgie
Hautbois Laurent Dhoosche
Clarinette Julie Camy
Cor Rémi Ferrand
Basson Philippe Mercier
Trompette Antoine Candela .
Espace culturel Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47
English :
Program: Mendelssohn, Vaughan Williams
German :
Auf dem Programm: Mendelssohn, Vaughan Williams
Italiano :
In programma: Mendelssohn, Vaughan Williams
Espanol :
En el programa: Mendelssohn, Vaughan Williams
