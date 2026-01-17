Musique, instruments et danses du Moyen-Äge Sélestat
Musique, instruments et danses du Moyen-Äge Sélestat samedi 28 février 2026.
Musique, instruments et danses du Moyen-Äge
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-02-28 16:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Instruments, musiques et danses du Moyen-Âge avec l’ensemble de musique ancienne Hauvoy
La FCPE de Sélestat, représentante de parents d’élèves sélestadiens de la maternelle au lycée, réitère son rendez-vous de découvertes et partages avec l’ensemble de musiques anciennes Hauvoy, des sessions gratuites portant sur l’univers musical médiéval. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est kuglercay@gmail.com
English :
Instruments, music and dance from the Middle Ages with the Hauvoy early music ensemble
