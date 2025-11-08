Musique Iranienne: Murmure des Cordes – Omid Nik Bin Bâtiment à Modeler Rennes Samedi 8 novembre, 20h00 Prix Libre (prix conscient 10€)

Concert de musique Iranienne

Venez assister à Murmure des Cordes, un concert de musique Iranienne par Omid Nik Bin.

————————————————————————————–

**À propos de l’artiste:**

Omid Nik Bin est un musicien et compositeur iranien dont l’œuvre allie la musique traditionnelle persane à des influences modernes et multiculturelles. Sa musique mêle des éléments persans classiques à des harmonies riches, des atmosphères cinématographiques et une conception sonore contemporaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T22:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/soiree-omid

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine