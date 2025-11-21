Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 21 novembre 2025.
Musique Irlandaise
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Musiques traditionnelles irlandaises.
18h-20h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English :
Traditional Irish music.
6-8pm, salle Tiers-lieu. Prices: 1? 5?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
German : Musique Irlandaise
Traditionelle irische Musik.
18-20 Uhr, Saal Tiers-lieu. Preise: 1? 5?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Italiano :
Musica tradizionale irlandese.
ore 18.00-20.00, sala Tiers-lieu. Biglietti: 1? 5?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Espanol : Musique Irlandaise
Música tradicional irlandesa.
18.00 h 20.00 h, sala Tiers-lieu. Entradas: 1? 5?.
Café Mikado mikado.kf@gmail.com
