Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Musique Irlandaise

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Musiques traditionnelles irlandaises.

18h-20h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English :

Traditional Irish music.

6-8pm, salle Tiers-lieu. Prices: 1? 5?.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

German : Musique Irlandaise

Traditionelle irische Musik.

18-20 Uhr, Saal Tiers-lieu. Preise: 1? 5?.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

Italiano :

Musica tradizionale irlandese.

ore 18.00-20.00, sala Tiers-lieu. Biglietti: 1? 5?.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

Espanol : Musique Irlandaise

Música tradicional irlandesa.

18.00 h 20.00 h, sala Tiers-lieu. Entradas: 1? 5?.

Café Mikado mikado.kf@gmail.com

