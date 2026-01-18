Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 20 février 2026.
Musique Irlandaise
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Musiques traditionnelles irlandaises.
18h-21h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Musiques traditionnelles irlandaises.
18h-21h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique Irlandaise
Traditional Irish music.
6-8pm, salle Tiers-lieu. Prices: 1? 5?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
L’événement Musique Irlandaise Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-01-15 par Vallée de l’Isle en Périgord