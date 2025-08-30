Musique Izo FitzRoy Place des fontaines Doué-en-Anjou

Musique Izo FitzRoy Place des fontaines Doué-en-Anjou vendredi 6 mars 2026.

Musique Izo FitzRoy

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Troisième album d’Izo FitzRoy, A Good Woman est décrit par la chanteuse londonienne comme un voyage spirituel , un retour aux sources religieuses de la soul et aux chansons émancipatrices et pleine d’espoir des origines du gospel et du negro spiritual.

Album le plus intime et le plus personnel de la star de la soul et du gospel, A Good Woman est une réflexion puissante sur son parcours personnel. Un voyage qui commence par une déconnection d’elle-même à travers la dépression, pour revenir lentement à elle-même et à ce que signifie pour elle être une femme aujourd’hui.

Sur scène, en alternant puissance et douceur, sa voix chaude se révèle enveloppante et irrésistible et son groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse.

L’album est en partie autobiographique et jette un regard plus large sur le fait d’être une femme dans une industrie dominée par les hommes et de vivre dans une société patriarcale. J’ai essayé d’examiner la myriade de façons dont les femmes (moi y compris) ont cédé leur autonomie et leur pouvoir aux institutions, aux labels et aux personnes Izo FitzRoy.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 6 mars 2026 de 20h30 à 22h. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Izo FitzRoy?s third album, A Good Woman is described by the London-based singer as a « spiritual journey », a return to the religious roots of soul and the emancipatory, hopeful songs of the origins of gospel and negro spiritual.

German :

Izo FitzRoys drittes Album A Good Woman wird von der Londoner Sängerin als eine « spirituelle Reise » beschrieben, eine Rückkehr zu den religiösen Quellen des Soul und den emanzipatorischen, hoffnungsvollen Liedern aus den Ursprüngen des Gospel und des Negro Spiritual.

Italiano :

Il terzo album di Izo FitzRoy, A Good Woman, è descritto dalla cantante londinese come un « viaggio spirituale », un ritorno alle radici religiose della musica soul e alle canzoni emancipatrici e piene di speranza delle origini del gospel e del negro spiritual.

Espanol :

El tercer álbum de Izo FitzRoy, A Good Woman, es descrito por el cantante londinense como un « viaje espiritual », un regreso a las raíces religiosas de la música soul y a las canciones emancipadoras y esperanzadoras de los orígenes del gospel y el negro spiritual.

L’événement Musique Izo FitzRoy Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME