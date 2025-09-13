Musique Jeanne Cherhal Saumur

Musique Jeanne Cherhal Saumur jeudi 2 avril 2026.

Musique Jeanne Cherhal

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur.

Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et pianiste passionnée, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40. C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles ont lieu une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie.

Artiste de scène, Jeanne arpente, depuis la sortie de l’album Jeanne en avril 2025, de nombreuses scènes nationales et internationales et une tournée seule au piano consacrée à ses musiques de films préférées, qui l’a menée de Cannes à Los Angeles.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Jeanne Cherhal made a name for herself in the early 2000s with songs full of audacity, humor and depth.

German :

Jeanne Cherhal wurde Anfang der 2000er Jahre mit ihren Liedern voller Kühnheit, Humor und Tiefgang bekannt.

Italiano :

Jeanne Cherhal si è fatta conoscere nei primi anni 2000 con canzoni piene di audacia, umorismo e profondità.

Espanol :

Jeanne Cherhal se dio a conocer a principios de la década de 2000 con canciones llenas de audacia, humor y profundidad.

