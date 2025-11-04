Musique Journée Olivier Messiaen Amiens

Musique Journée Olivier Messiaen

3, rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Avec Romy Bischoff, clarinette/Magalie Piccin, violon/Laurent Rannou, violoncelle et Timothée Urbain, piano.

Attention, chef d’œuvre !

Le Quatuor pour la fin du Temps reste une œuvre emblématique d’Olivier Messiaen, composée en 1940-1941 alors qu’il était prisonnier de guerre en Silésie.

Le compositeur et musicologue Yves Balmer mènera avec les élèves des classes de culture et d’instruments, un travail d’analyse autour de ce compositeur.

Le 11 février à 18h30, Yves Balmer donnera une conférence publique illustrée de moments musicaux suivie à 19h30, du concert Le Quatuor de la fin du Temps .

Avec Romy Bischoff, clarinette/Magalie Piccin, violon/Laurent Rannou, violoncelle et Timothée Urbain, piano.

Attention, chef d’œuvre !

Le Quatuor pour la fin du Temps reste une œuvre emblématique d’Olivier Messiaen, composée en 1940-1941 alors qu’il était prisonnier de guerre en Silésie.

Le compositeur et musicologue Yves Balmer mènera avec les élèves des classes de culture et d’instruments, un travail d’analyse autour de ce compositeur.

Le 11 février à 18h30, Yves Balmer donnera une conférence publique illustrée de moments musicaux suivie à 19h30, du concert Le Quatuor de la fin du Temps . .

3, rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

With Romy Bischoff, clarinet/Magalie Piccin, violin/Laurent Rannou, cello and Timothée Urbain, piano.

Attention, masterpiece!

The Quatuor pour la fin du Temps (Quartet for the End of Time) remains an emblematic work by Olivier Messiaen, composed in 1940-1941 while he was a prisoner of war in Silesia.

Composer and musicologist Yves Balmer will work with students from the culture and instrument classes to analyze this composer’s work.

On February 11 at 6:30pm, Yves Balmer will give a public lecture illustrated by musical moments, followed at 7:30pm by the concert Le Quatuor de la fin du Temps .

German :

Mit Romy Bischoff, Klarinette/Magalie Piccin, Violine/Laurent Rannou, Violoncello und Timothée Urbain, Klavier.

Achtung, Meisterwerk!

Das Quatuor pour la fin du Temps ist ein emblematisches Werk von Olivier Messiaen, das er 1940-1941 während seiner Kriegsgefangenschaft in Schlesien komponierte.

Der Komponist und Musikwissenschaftler Yves Balmer wird mit den Schülerinnen und Schülern der Kultur- und Instrumentalklassen eine analytische Arbeit zu diesem Komponisten durchführen.

Am 11. Februar um 18.30 Uhr wird Yves Balmer einen öffentlichen Vortrag halten, der mit musikalischen Momenten illustriert wird, gefolgt von dem Konzert Le Quatuor de la fin du Temps um 19.30 Uhr.

Italiano :

Con Romy Bischoff, clarinetto/Magalie Piccin, violino/Laurent Rannou, violoncello e Timothée Urbain, pianoforte.

Attenzione, un capolavoro!

Il Quartetto per la fine del tempo è una delle opere più emblematiche di Olivier Messiaen, composta nel 1940-1941 mentre era prigioniero di guerra in Slesia.

Il compositore e musicologo Yves Balmer lavorerà con gli studenti delle classi di cultura e strumenti per analizzare questo compositore.

L’11 febbraio alle 18.30 Yves Balmer terrà una conferenza pubblica illustrata da momenti musicali, seguita alle 19.30 dal concerto Le Quatuor de la fin du Temps .

Espanol :

Con Romy Bischoff, clarinete/Magalie Piccin, violín/Laurent Rannou, violonchelo y Timothée Urbain, piano.

Cuidado, ¡una obra maestra!

El Cuarteto para el fin de los tiempos es una de las obras más emblemáticas de Olivier Messiaen, compuesta en 1940-1941 mientras era prisionero de guerra en Silesia.

El compositor y musicólogo Yves Balmer trabajará con los alumnos de las clases de cultura e instrumentos para analizar a este compositor.

El 11 de febrero a las 18.30 h, Yves Balmer ofrecerá una conferencia pública ilustrada con momentos musicales, seguida a las 19.30 h por el concierto Le Quatuor de la fin du Temps .

L’événement Musique Journée Olivier Messiaen Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS