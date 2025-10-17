Musique Klezmer avec Schmaltibeck à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Musique Klezmer avec Schmaltibeck à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Schmaltibeck ou la légende mystérieuse du Klezmer percheron.

Venez découvrir l’incroyable histoire de Mme Schmaltibeck racontée par ses quatre fils.

Spectacle musical familial participation libre.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Musique Klezmer avec Schmaltibeck à l’Escarbille

