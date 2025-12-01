Musique La bonne cuisine, tout en musique Saumur

Musique La bonne cuisine, tout en musique Saumur vendredi 19 décembre 2025.

Musique La bonne cuisine, tout en musique

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La célèbre artiste lyrique Patricia Petibon et son complice, le pianiste Alfredo Abbati, nous présentent un récital mettant en lumière un repas festif aux couleurs exotiques.

Le voyage nous métamorphose tout au long de ce récital qui mêle musiques savantes et populaires venues du monde entier, avec des compositeurs tels que Canteloube, Poulenc, Duparc, en passant par Satie, De Falla, Ginastera, et jusqu’à Bernstein. La bonne cuisine de Leonard Bernstein devient le point culminant de cette aventure musicale. C’est un jonglage entre univers dadaïste et classique, où le tragique, le burlesque et la mélancolie constituent les arcanes de ce jeu théâtral sans fin. La forme stricte du récital vole en éclats. Petits et grands, mettez vos tabliers ! Nul doute que vous serez de grands cuisiniers après cette expérience à la fois musicale et culinaire !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Renowned opera singer Patricia Petibon and her partner in crime, pianist Alfredo Abbati, present a recital featuring a festive meal of exotic colors.

German :

Die berühmte Opernkünstlerin Patricia Petibon und ihr Partner, der Pianist Alfredo Abbati, präsentieren uns ein Rezital, das ein festliches Essen in exotischen Farben beleuchtet.

Italiano :

La famosa cantante lirica Patricia Petibon e il suo partner, il pianista Alfredo Abbati, presentano un recital che mette in risalto un pasto festivo dai colori esotici.

Espanol :

La renombrada cantante de ópera Patricia Petibon y su compañero de fatigas, el pianista Alfredo Abbati, presentan un recital que pone de relieve una comida festiva de colores exóticos.

L’événement Musique La bonne cuisine, tout en musique Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME