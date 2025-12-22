Musique La Folie à Landi

Salle des Capucins Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Scène ouverte aux musiciens locaux.

Dès 16h scène ouverte organisée par le groupe de reprises pop-rock MÉLARZIC.

Soirée concert jazzy-pop de NATH & KLEKTIK, puis place aux platines de DJ MIKE, venu spécialement de Paris.

Restauration sur place (crêpes salées et sucrées, boissons).

Participation au chapeau.

Organisé par lLe groupe MÉLARZIC et l’association TISSEURS DE LIENS. .

Salle des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 6 20 55 78 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique La Folie à Landi

L’événement Musique La Folie à Landi Landivisiau a été mis à jour le 2025-12-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX