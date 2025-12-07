[Musique] Le Trio Joubran Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Musique] Le Trio Joubran

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 20:00:00

fin : 2025-12-07 21:30:00

2025-12-07

Vingt ans de oud, de fraternité et de passion.

Les frères Joubran font résonner la voix de la Palestine à travers leurs cordes. Trois frères, trois ouds, un même souffle pour dire l’attachement à une terre, à une mémoire, à un art en mouvement. Leur musique traverse les frontières, entre tradition et modernité, intensité et délicatesse.

Pour fêter cet anniversaire, le Trio invite complices et souvenirs dans un concert rare, comme un hommage vibrant à vingt années de création fraternelle.

Wissam, Adnan et Samir Joubran s’inscrivent dans le fertile sillon de leur tradition tout en creusant leur propre formule, honorant celui pour qui la poésie se lit autant par les yeux que par les oreilles . — La Terrasse

Spectacle accessible .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

