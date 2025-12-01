Musique Les âmes voyageuses Espace Philippe Auguste Vernon

Musique Les âmes voyageuses

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

De la mélodie française au lied romantique, Les âmes voyageuses vous invitent à un périple porté par la voix des femmes ; celles qui chantent, qui inspirent, qui composent, qui hantent…Ce programme réunit les œuvres de Fauré, Debussy, Clara Schumann et autres âmes sensibles pour faire résonner les multiples caractères de la féminité et de la passion.

Soprano Ariane Zanatta

Piano Mariia Buloshnikova

Avec la participation du chœur du Conservatoire. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

