Musique les Fr »Anges en concert Le Bistrot de la Place Clelles

Musique les Fr »Anges en concert

Le Bistrot de la Place 2 Place de la mairie Clelles Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Les Fr »Anges duo Pop rock Accordéon

chant/écriture lucy durand-Uldry

accordéon/machine/chant/ composition/écriture gilles bouvier

régie son: Fabrice Deroo

.

Le Bistrot de la Place 2 Place de la mairie Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

Les Fr »Anges duo Pop rock Accordion

vocals/writing: lucy durand-Uldry

accordion/machine/vocals/composition/writing: gilles bouvier

sound engineer: Fabrice Deroo

