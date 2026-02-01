Musique les Fr »Anges en concert Le Bistrot de la Place Clelles
Musique les Fr »Anges en concert
Le Bistrot de la Place 2 Place de la mairie Clelles Isère
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 23:30:00
2026-02-13
Les Fr »Anges duo Pop rock Accordéon
chant/écriture lucy durand-Uldry
accordéon/machine/chant/ composition/écriture gilles bouvier
régie son: Fabrice Deroo
Le Bistrot de la Place 2 Place de la mairie Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
English :
Les Fr »Anges duo Pop rock Accordion
vocals/writing: lucy durand-Uldry
accordion/machine/vocals/composition/writing: gilles bouvier
sound engineer: Fabrice Deroo
