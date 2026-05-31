Musique live au Centre culturel franco-allemand d’Essen, Banditen wie wir, Essen

Musique live au Centre culturel franco-allemand d’Essen Dimanche 21 juin, 14h00 Banditen wie wir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Originaire de Paris, la Fête de la Musique est devenue une célébration musicale mondiale qui accueille et célèbre l’été le 21 juin.

À Essen également, la Fête est devenue un élément incontournable de la vie culturelle de la ville et se tiendra de 14h à 22h dans et autour du quartier des musées ainsi qu’au centre-ville, pour sa troisième édition. Après le succès impressionnant des deux premières années, un programme musical varié avec différents artistes sera de nouveau proposé cette année.

Parmi eux figurera bien sûr un programme d’open stage franco-allemand, que vous pourrez retrouver à nouveau au bar « Banditen wie wir » (Kahrstraße 3, 45128 Essen).

Dès 14h, vous pourrez profiter au « Banditenbar » de créations de cocktails raffinés, également à emporter.

À partir de 15h30, aux côtés d’étudiants de l’Université des arts Folkwang, des groupes français et allemands bien connus tels que Mon Pote, Val’n’Tin, Favourite Sidewalk Couch et Mammalaise se produiront sur scène.

Le Centre culturel franco-allemand e.V., soutenu par Metronom – Musik in der Stadt e.V., se réjouit de célébrer avec vous la FÊTE DE LA MUSIQUE à l’occasion du jour le plus long de l’année.

Toutes les informations sur www.fete-essen.de ou en scannant le QR code de l’image.

Banditen wie wir Kahrstraße 3, 45128 Essen Essen 45128 Stadtbezirk I Rhénanie-du-Nord-Westphalie [{« link »: « http://www.fete-essen.de »}]

Originaire de Paris, la Fête de la Musique est une célébration musicale mondiale qui accueille et célèbre l’été le 21 juin.

©DFKZEssen