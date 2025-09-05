Musique Ma Mère L’oye Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 18:50:00

2026-01-24

Par le conservatoire de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo.

Le conservatoire intercommunal de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande agglo propose, en partenariat avec la ville de Saint-Lyphard, un spectacle entre conte et musique pour toute la famille. Itinéraires Fabuleux, c’est la rencontre d’un sextuor de musiciens et d’une comédienne autour d’œuvres de Maurice Ravel et d’Igor Stravinsky. Ces œuvres ont en commun d’évoquer l’univers imaginaire de l’enfance au travers de contes, de voyages et d’avoir été écrites pour des enfants.

Ma mère l’oye est une suite de cinq pièces musicales de Maurice Ravel, écrite entre 1908 et 1910 pour piano à quatre mains. Elle est inspirée du recueil de contes de Charles Perrault (1967). De la Pavane de la belle au Bois Dormant, jusqu’au Jardin Féérique, la transcription pour instruments à vents et piano de David Walter transcende la poésie de l’œuvre de Ravel. En 1917, lui et ses enfants qu’il orchestrera par la suite. S’inspirant de cette version, en Espagne, Napolitana au retour de Naples, Balalaïka est une évidente allusion au folklore russe, Le Galop tente de ressembler à un Can-can français, quant à L’Andante, c’est la seule pièce dénuée d’inspiration folklorique.

Tout public, à partir de 8 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

