Musique & Magie Birds on a Wire Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 31 EUR

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10 22:00:00

2025-12-10

Pour ce nouveau spectacle de Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom La Nena ont choisi d’entrelacer leur univers à celui du magicien Étienne Saglio.

Tous les trois partagent un même sens du mystère et de l’onirisme à la fois puissant et délicat (musical et vocal d’un côté, pictural et paysagé de l’autre), un même goût pour ce qui peut raviver dans l’esprit des spectateurs des souvenirs liés à l’enchantement. Le public retrouve l’ambiance des comptines enfantines et des ritournelles venues d’ailleurs, ainsi que des chansons oubliées d’amours vénitiennes ou françaises de la Renaissance. Grimm n’est parfois pas très loin, y compris lorsqu’il s’agit de redonner vie à des chansons de Tom Waits, The Cure ou encore Barbara.

Ce duo musical exceptionnel, tout en délicatesse, légèreté et dépouillement, porté par le timbre puissant et inimitable de Rosemary Standley est une ode à la nature subtile qui suspend le temps pour nous émerveiller!

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 10 décembre 2025 de 20h30 à 22h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

For this new Birds on a Wire show, Rosemary Standley and Dom La Nena have chosen to interweave their universe with that of magician Étienne Saglio.

German :

Für diese neue Show von Birds on a Wire haben Rosemary Standley und Dom La Nena beschlossen, ihre Welt mit der des Zauberers Étienne Saglio zu verflechten.

Italiano :

Per questo nuovo spettacolo Birds on a Wire, Rosemary Standley e Dom La Nena hanno scelto di intrecciare il loro universo con quello del mago Étienne Saglio.

Espanol :

Para este nuevo espectáculo de Birds on a Wire, Rosemary Standley y Dom La Nena han optado por entrelazar su universo con el del mago Étienne Saglio.

