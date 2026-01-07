Musique Mathieu Boogaerts / L’Atelier des Arts Vivants L’Atelier des Arts Vivants Changé

Musique Mathieu Boogaerts / L’Atelier des Arts Vivants

L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Chanson

L’orfèvre de la chanson pop française revient sur scène pour visiter trente ans de carrière et une merveille de nouvel album.

En 1995, le bien nommé Super plaça d’emblée Mathieu Boogaerts sur la carte de la scène indépendante française et sur les étagères de nos discothèques. La suite, ce sont trois décennies de chansons attrape-coeur au groove délicieusement chaloupé, portées par cette grâce murmurée flottant dans les aigus.

Avec Grand piano, son neuvième album studio, l’artiste étoffe son minimalisme par une orchestration luxuriante, faisant toujours la part belle aux arrangements déliés et aux rythmiques alanguies. De la jeunesse qui s’éloigne à l’amour qui s’en va, il chante sa cinquantaine et les petits riens de la vie, avec ce spleen solaire qui n’appartient qu’à lui. Irrésistible !

INFOS PRATIQUES

• Plein tarif 20€ Tarif réduit 17 € Tarif super réduit 14€- .

L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42

