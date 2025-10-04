Musique ! Médiathèque De Mazères Mazères
Musique ! Médiathèque De Mazères Mazères samedi 4 octobre 2025.
Musique ! Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque De Mazères Ariège
Public Ado et Adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00
En petit groupe, on redécouvre ensemble des clips de musique variés, on échange nos impressions, nos coups de coeur, nos souvenirs… et pourquoi pas, on pousse la chansonnette !
Médiathèque De Mazères rue de la République 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 0561687503 http://bibliopole-ccpap.fr/
En petit groupe, on redécouvre ensemble des clips de musique variés, on échange nos impressions, nos coups de coeur, nos souvenirs… et pourquoi pas, on pousse la chansonnette !
ccpap 09